馬斯克：SpaceX沒辦法無限期資助烏克蘭星鏈網路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）太空探索科技公司創辦人馬斯克今天說，公司無法「無限期」資助烏克蘭星鏈網路服務並再次送數千部終端機給烏克蘭。先前報導指出，該公司要求美國國防部支付這些費用。

路透社報導，在馬斯克（Elon Musk）發表這項談話之前，他提出了終止俄烏戰事的建議，包括由烏克蘭讓出部分領土，結果觸怒許多烏克蘭人。

馬斯克在推特發文說：「太空探索科技公司（SpaceX）並不是要索討已經支出的經費，但也無法為現有系統無限期出資並再送出數千部數據用量超出一般家庭網路百倍的終端機。」

他指出，為維持對烏克蘭的衛星服務，星鏈網路（Starlink）每月開支將近2000萬美元，他稱這是「燒錢」。最近他表示，太空探索科技公司已花費8000萬美元來維持星鏈網路在烏克蘭運作。

馬斯克2月底在烏克蘭啟動星鏈服務，當時因俄軍入侵，烏克蘭網路已中斷。從那時起太空探索科技公司已將數千部終端機送交烏克蘭。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本週表示，在遭到俄軍100多枚巡弋飛彈攻擊後，星鏈服務協助恢復了烏克蘭的能源和通訊基礎設施。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，太空探索科技公司上月致函美國國防部，表示公司無法繼續贊助烏克蘭的星鏈服務；信中要求五角大廈接手，出錢讓烏國政府和軍方使用星鏈。

信中聲稱，到今年底前，烏克蘭星鏈系統可能要花1.2億美元以上，未來一年的費用更逼近4億美元。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111014