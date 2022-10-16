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馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務

2022/10/16 03:32
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克昨天稱欲停止資助烏克蘭的星鏈網路服務，他今天又改口說，儘管公司仍在虧錢，SpaceX將繼續為烏國星鏈服務提供資金。

馬斯克（Elon Musk）在推特發文稱：「見鬼！…雖然星鏈（Starlink）仍在虧損，而且其他公司正爽拿納稅人的數十億元，但我們仍將繼續免費為烏克蘭政府提供資金。」

目前尚無法確認馬斯克此番言論是否屬實，或是他可能意在諷刺。SpaceX也未回應路透社的置評請求。

馬斯克14日表示，SpaceX不能「無限期」地為烏克蘭星鏈服務提供資金。前一日，美國有線電視新聞網（CNN）披露，SpaceX近期致函五角大廈要求出資，否則可能終止資助烏國使用星鏈。

美國軍方也證實，正與SpaceX就烏國網路資金進行溝通。

星鏈衛星網路終端機自今年春天首度運抵烏克蘭後，就一直是烏軍重要通訊工具，烏軍藉此得以在手機及網路服務被毀的情況下進行戰鬥並保持聯繫。

馬斯克先前說，為維持對烏克蘭的衛星服務，星鏈網路每月開支將近2000萬美元，迄今已花費8000萬美元，他稱這是在「燒錢」。

另根據馬斯克上週提供的最新資料，SpaceX已向烏克蘭捐贈約2萬5000個終端機。（譯者：施施）1111016

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