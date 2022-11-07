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美科技業寒冬將至？Meta傳本週將大裁數千員工

2022/11/7 09:15（11/7 09:40 更新）
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華爾街日報6日引述知情人士的話報導，臉書母公司Meta Platforms Inc計劃本週開始大規模裁員。（路透社）
華爾街日報6日引述知情人士的話報導，臉書母公司Meta Platforms Inc計劃本週開始大規模裁員。（路透社）
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（中央社舊金山6日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc計劃本週開始大規模裁員，料將影響數以千計員工，最快將於9日公布相關消息。

路透社報導，Meta拒絕針對上述報導發表評論。

Meta上個月在財報中透露第4季財測疲弱，明年成本將顯著增加，進而使公司股票市值縮水約670億美元；Meta今年市值累計蒸發超過5000億美元。

除了前景令人失望，這家社群媒體巨擘還面臨全球經濟成長放緩、來自TikTok的競爭、蘋果（Apple）變更隱私政策、投資人對其大舉投資元宇宙的擔憂以及監管威脅持續存在等危機。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示，他預計元宇宙投資需耗時約10年才能取得成果。與此同時，Meta不得不凍結招聘活動、撤銷若干計畫並重組部分團隊，以削減成本。

祖克柏10月底在財報電話會議上說：「展望2023年，Meta將把投資重點擺在少數幾個高度優先成長領域，意味部分團隊人力將會增加，其他大多維持原樣甚至削減部分人員。預計到2023年底，Meta的規模不是與現在相同就是比現在略為縮小。」

這家社群媒體公司6月已將計劃招聘的工程師人數削減至少30%，祖克柏還向員工示警，請他們對低迷的景氣做好心理準備。

Meta股東Altimeter Capital Management曾在致祖克柏的公開信中說，Meta發展元宇宙讓投資人失去信心，必須透過裁員與削減資本支出精簡營運。

近幾個月來，利率上升加上高通膨和歐洲能源危機，導致全球經濟成長放緩，包括微軟（Microsoft）、推特（Twitter）和Snap等多家科技公司紛紛裁員並縮減招聘規模。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111107

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