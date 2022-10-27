Meta財報黯然失色 Q3獲利銳減Q4財測疲弱

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）臉書母公司Meta今天公布財報，第3季獲利比去年同期的92億美元減少一半以上至44億美元，而公司也計劃在嚴峻的經濟環境中展開「重大變革」，以提升營運效率。

綜合法新社和路透社報導，Meta第3季營收從一年前的290億美元下滑至277億美元，這家社群媒體巨擘正陷入用戶數量停滯和廣告霸主地位不保等困境。

此外，第4季財測疲弱加上對元宇宙（Metaverse）的投資料將持續虧損，使Meta股價應聲大跌14%，意味其股票市值在收市後的延長交易時段縮水400億美元。

除了前景令人失望，Meta還面臨全球經濟成長放緩、來自TikTok的競爭、投資人對其大舉投資元宇宙的擔憂以及監管威脅持續存在等危機。

儘管如此，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報中表示：「隨著2023年將至，我們將把重點放在優先順序和效率，這有助我們駕馭當前環境，打造一家更強大的公司。」

「我們雖然在營收方面面臨一些短期挑戰，但擁有恢復更強勁獲利增長的基本面。」

Meta表示，截至9月底，臉書（Facebook）的每月活躍用戶數量僅增加2%，達到29.6億人。

根據財報，與此同時，這家科技巨頭的員工人數為8萬7314人，較去年同期增加28%。

Meta說：「我們正全面進行重大改變，以提升運營效率。」

「在員工數方面，有些團隊將保持不變，有些規模則會縮減，執行最優先計畫的團隊才能增加人力。」

這家總部位於矽谷的科技公司說，明年預計會控制員工人數。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111027