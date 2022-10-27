美股波動大 台股仍待信心恢復

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）美股大型科技股財報表現令人失望，壓抑美股反彈氣勢，深陷破底危機的台股仍待信心恢復。分析師表示，要擺脫空方壓力需先突破10日線12902點。

美股早盤一度衝高，微軟和Google母公司Alphabet於美股26日盤後發布的財報遜色，股價應聲重挫，壓抑反彈氣勢。

美國股市主要指數今天大多收黑，其中以科技股為主的那斯達克指數跌逾2%。道瓊工業指數小漲2.37點或0.01%，收31839.11點。標準普爾指數下跌28.51點或0.74%，收3830.60點。那斯達克指數下挫228.12點或2.04%，收10970.99點。費城半導體指數挫跌28.36點或1.18%，收2376.33點。

分析師指出，台股雖隨國際股市反彈，但距離低點12629點不遠，若電子股未能續強，恐再面臨破底危機，尤其是外資近期即使買超，買超金額也遠遜於賣超金額，市場信心仍未恢復，加上大盤整體融資維持率處於低檔水準，籌碼面依舊脆弱。

此外，台股技術面也身陷弱勢格局之中，連5日均線12803點都還沒站上，均線蓋頭更讓反彈之路壓力重重，雖然歐美股市有轉危為安的跡象，但台股在台積電走勢疲弱下，在亞股中更顯弱勢，在台積電擺脫底部之前，台股要開啟反彈之路仍辛苦。

市場對於歐洲中央銀行（ECB）將大幅升息的預期推動歐元升值，歐元兌美元回升至平價以上，為9月中旬以來首次，歐洲主要股市收紅。（編輯：郭無患）1111027