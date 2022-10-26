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數位廣告獲利不佳 Google母公司財報不如預期

2022/10/26 10:49
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（中央社舊金山25日綜合外電報導）Google（谷歌）母公司Alphabet今天公布第3季營收低於市場預期，因為廣告主面對經濟趨緩刪減支出，導致Google在數位廣告獲利減少。

法新社報導，Alphabet表示，第3季獲利140億美元；第3季廣告營收僅年增6%至690億美元。

除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行開始時的一段時間外，這是2014年以來Alphabet最差的季度營收成長表現。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師密契爾（Evelyn Mitchell）表示：「當Google陷入困境，對數位廣告整體而言都是壞兆頭。」

財報發布後，Alphabet股價在盤後交易下跌6.8%，來到97.35美元。

但密契爾表示，Google在其搜索引擎建構的廣告投放基礎，確實讓它們比Meta、Snap和推特（Twitter）等依賴廣告的科技公司具有優勢。

身兼Google與Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai）在法說會上表示：「隨著時間推移，我們經歷了非凡的成長時期，接著就是我認為要花時間優化公司，以確保為未來十年成長做好準備的時刻。」

「我認為現在是那些時刻之一。」

Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）則說，本季財報顯示「搜索業務基本面健康成長及雲端（運算）營收動能」，但因美元走強而受到匯率影響。

疫情流行期間Alphabet持續招聘人才，但今年因廣告營收成長趨緩而宣布減緩招聘。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111026

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