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社群媒體公司Snap將裁員2成擺脫困境 股價勁揚

2022/9/1 13:25
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（中央社舊金山31日綜合外電報導）社交軟體Snapchat的母公司Snap今天證實將裁員20%，因為Snapchat面臨競爭和營收困境，加上上季虧損，試圖重整自救；公司股價聞訊大漲。

法新社報導，早期深受年輕網民歡迎的Snapchat，在短影音應用程式TikTok等對手競爭愈來愈激烈之際，仍在社群網路占有一席之地。

Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）在寫給員工的通知中表示，「我們現在必須面對營收成長下滑的結果，並適應市場環境」；他同時宣布「縮減團隊規模約2成」的決定。

Snap於7月表示，由於狀況比預期艱困，上季虧損擴大近3倍，達4.22億美元。

科技新聞網站The Verge搶先報導，這家位於南加州的企業現有大約6400名員工，將大幅縮減人力。

史匹格說，這次公司結構重整將著重「3項策略優先要務：社群成長、營收成長和擴增實境（AR）」，其他不相關計畫則「將中止或大幅減少投資」。

Snap也宣布任用新的營運長韓特（Jerry Hunter），他是自工程部資深副總一職拔擢升任；另科技公司谷歌（Google）主管哈里斯（Ronan Harris）將於10月起擔任Snap歐洲、中東和非洲事業部總裁。

此外，Snap商務總監高曼（Jeremi Gorman）及美洲廣告銷售副總內勒（Peter Naylor）將於9月轉為效力影音串流平台Netflix。

Snap今天在美股勁揚8.7%，收10.88美元，盤中一度上漲逾10%。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110901

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