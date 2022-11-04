矽谷好景不再 Stripe和Lyft裁員亞馬遜凍結人事

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國矽谷的支付服務商Stripe與叫車平台Lyft今天皆宣布裁員逾10%，加上美國科技業巨擘亞馬遜已經宣布人事凍結，推特也預料會大裁員，顯示經濟困境讓矽谷吹起減員風。

法新社報導，總部在美國舊金山與愛爾蘭都柏林的Stripe告知員工，「以目前身處的全球環境而言，我們雇員過多」，因此將裁減14%人力，讓員工數重返今年2月期間的7000人。

Stripe執行長柯利森（Patrick Collison）在給員工的通知信中表示：「我們正面臨通貨膨脹居高不下、能源衝擊、利率攀升、投資預算減少，以及新創企業融資更加稀缺。」

優步（Uber）的對手Lyft則宣布裁減683名非駕駛雇員，相當於總人力的13%，原因是美國經濟很可能陷入衰退，以及駕駛的保險成本上漲。

亞馬遜（Amazon）則在2日通知員工，由於經濟環境具有高度不確定性，因此將凍結聘僱新員。

此外，社群媒體推特（Twitter）被全球首富馬斯克（Elon Musk）以440億美元買下後，科技業也預期推特會大裁員。

根據媒體報導，馬斯克為了找到辦法來減輕這起巨額併購案的財務負擔，正準備最快在4日裁員數千人。

臉書（Facebook）母公司Meta等多數美國科技業巨擘，最近才在財報季發布悲觀結果，其中蘋果（Apple）智慧手機iPhone銷量不如預期，服務營收成長減緩。Meta股價今年已大跌73%，降至2015年以來新低。

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英國顧問公司「全球數據」（GlobalData）董事總經理桑德斯（Neil Saunders）表示：「亞馬遜凍結招聘，釋出一個清楚且不幸的訊號，那就是零售和消費者經濟的信心正在轉變。」

他還說：「猛烈成長的日子如今已結束，取而代之的是，為了保護獲利而有必要更謹慎行事的環境。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111104