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蘋果財報估第4季業績有匯率干擾 高階iPhone 14供應恐受限

2022/10/28 09:11（10/28 09:43 更新）
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圖為蘋果iPhone 14 Pro。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果（Apple）今天凌晨公布季度財報，營收獲利優於預期，不過蘋果預估截至12月底的第4季仍有匯率因素干擾，預期單季業績年增幅度將減緩，高階iPhone 14 Pro機種供應受限狀況可能再維持一段短時間。

蘋果今天凌晨公布2022會計年度第4季（截至今年9月24日）的季度財報，單季營收901.46億美元，較去年同期增加8.1%，創同期新高，單季毛利率42.26%，較去年同期42.2%微增，單季稅後獲利207.21億美元，較去年同期205.51億美元微增0.8%，單季每股基本純益1.29美元，較去年同期EPS 1.25美元略佳。

蘋果指出，儘管有匯率因素逆風干擾，不過單季營收和獲利表現仍優於預期。

展望2023會計年度第1季（截至今年12月底）單季營運，國外科技網站MacRumors報導，蘋果預期大環境和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不會更糟，預估業績較去年同期成長幅度將減速，預估匯率因素影響程度約10%。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在回答法人提問時表示，iPhone 14 Pro和Pro Max供貨從一開始就受限，可能會影響營收表現，蘋果正盡力以滿足客戶需求，他預期供應受限狀況可能會維持一段短時間。

蘋果在2022會計年度第4季單季iPhone項目營收來到426.26億美元，占單季營收比重47.3%，較去年同期388.68億美元成長9.7%，創同期新高。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，Mac電腦營收將會較去年同期下滑，主要是去年第4季一系列MacBook Pro筆記型電腦產品發表、基期相對高。

蘋果在今年6月發表新款筆記型電腦MacBook Air，搭載新一代M2晶片，帶動2022會計年度第4季單季Mac電腦營收來到115.08億美元，大幅年增25.4%，創同期新高。

不過iPad平板電腦營收從去年同期的82.52億美元下滑至71.74億美元，衰退幅度達13%。

服務項目營收來到191.88億美元，較去年同期182.77億美元成長5%，也創同期新高，蘋果指出，服務項目營收增幅放緩，主要是匯率因素影響。（編輯：楊凱翔）1111028

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