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未見需求激增 傳蘋果放棄增產600萬支iPhone 14

2022/9/28 12:38（9/28 12:45 更新）
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左起為iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro。（中央社檔案照片）
左起為iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）知情人士透露，由於預期的需求激增沒有出現，蘋果公司（Apple）正在放棄今年增加新款iPhone產量的計畫。

路透引述彭博報導，蘋果已告知供應商取消在下半年將iPhone 14系列產品的組裝量增加多達600萬支的計畫。

報導說，總部設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司當前目標是在這段期間內生產9000萬支新機，與去年水準大致相同，且符合今年夏天最初的預測。

蘋果並未立即回應路透社的置評請求。

根據報導，對價格較高的iPhone 14 Pro機型的需求高於入門款機型，至少有一家蘋果供應商正將產能從低價iPhone轉移到高階機款。

隨著這家科技巨頭正逐步將部分產品產能遷出中國，蘋果本週表示，將開始在印度生產本月稍早推出的iPhone 14。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110928

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