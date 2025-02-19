傳馬斯克旗下X洽談新一輪融資 估值達440億美元

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）彭博今天報導，根據知情人士表示，科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體公司X，正以440億美元估值與投資人洽談融資，這與馬斯克2022年收購該公司的價格相同。

路透社引述彭博的報導指出，新一輪融資談判仍在進行中，具體細節可能會有所變動，公司也可能會中止這些談判。

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X並未回應路透社的置評請求。

路透社上個月報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）和英商巴克萊銀行（Barclays）正準備出售X多達30億美元的債權。（譯者：陳昱婷/核稿：張茗喧）1140219