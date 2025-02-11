馬斯克領軍財團出價近千億美元欲收購OpenAI 阿特曼：不了謝謝

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）「華爾街日報」今天披露，科技大亨馬斯克領導的投資集團將出價974億美元，收購目前控制聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的非營利組織，為他與OpenAI的戰爭開闢了新戰線。

馬斯克（Elon Musk）早前興訟，試圖阻止OpenAI成為營利企業。

根據報導，馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）表示，他已向OpenAI董事會提交競標報價。

馬斯克在新聞稿中說，應該讓OpenAI回歸其最初的開源和安全導向，「我們將確保這一點」。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X貼文說：「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以用97.4億美元的價格收購推特。」這顯然是對上述提案的回應。

馬斯克2022年以440億美元收購推特，他僅以「騙子」一詞簡短回覆上述貼文。

OpenAI、馬斯克、托伯洛夫和支持OpenAI的微軟（Microsoft）並未立即回應置評要求。

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電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、美國總統川普的親密盟友馬斯克一直深陷與阿特曼的不和之中，馬斯克提議收購，可能加劇雙方之間長期存在的緊張關係；馬斯克也曾多次對總部位於舊金山的OpenAI提起訴訟。

馬斯克2015年與阿特曼等人共同創立OpenAI，2018年辭去董事席位後，OpenAI成為全球頂尖的人工智慧（AI）新創公司。他2023年另創生成式AI公司xAI。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140211