彭博：應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）彭博今天報導，應美國川普政府官員要求，台積電正考慮取得晶片製造商英特爾工廠（Intel）控股權。

彭博引述知情人士報導，川普政府官員在與台積電最近幾次會議中，提出兩家公司間進行交易的想法，他們也願意接受。

這樣的交易可能為英特爾財務注入活水，這家美國晶片廠一直難以從人工智慧（AI）晶片的需求熱潮獲益，已將公司轉虧為盈寄望於晶圓代工業務。

這項消息傳出後，英特爾股價挫跌逾4％，台積電ADR上漲約1.7％。

根據報導，目前還不清楚英特爾是否願意進行交易。

報導指出，談判仍在非常初期階段，可能合作夥伴關係的確切結構尚未敲定，但預期結果是台積電全面營運英特爾的美國半導體廠。

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台積電和英特爾不願發表評論，白宮也未立即回應路透社的置評請求。

這項安排可能讓美國主要晶片設計商擁有股權並獲得美國政府支持。根據彭博報導，這意味合資事業將不僅由一家外國公司持有。（譯者：徐睿承）1140215