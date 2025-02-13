傳台積電被迫與英特爾合作 專家：未來10年無太大衝擊

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（中央社記者謝方娪台北13日電）市場傳出華府擬要求台積電與英特爾組合資公司，專家認為，川普用意在於逼台積電加碼對美投資，並借力營救美國公司，但半導體廠從投資到量產耗時數年，即便如此，估至少未來5至10年對以半導體為優勢的台灣市場不致有太大衝擊。

新光金今天邀洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資官張致銘主講全球經濟發展。美國總統川普為讓美國再次偉大，揮舞關稅大刀，亦傳出華府擬要求台積電與英特爾組合資公司，共同在美國發展晶片代工廠項目，引起市場矚目。

張致銘表示，英特爾如同沒落貴族，近年運作困難，不僅付不出股息，裁員亦需資金作為遣散費，對於市場傳出華府擬要求台積電與英特爾組合資公司，川普用意應在於逼台積電在美國加碼投資，並借用台灣企業營救曾位居龍頭、如今卻處於困境中的美國公司，進而製造美國就業機會。

張致銘不諱言，在美國本位基調下，全球尖端半導體生產有9成在台灣，在美國眼裡是很高的風險，先不論地緣政治危險，光考量地理可能出現地震影響，生產集中度都過高。

張致銘說，無論發展人工智慧或蘋果公司，美國企業都需要半導體，若集中一地拿取9成最高端生產，對美國風險太龐大，因此美國希望分散製造地區，最簡單作法即是要台灣半導體廠至美國投資。

張致銘表示，半導體工廠從投資走到真正量產耗時以年計，若台積電現在迫於壓力與英特爾合作，可能要3、5年後才能真正生產，且量產數量有限，估川普相關作為至少下一個5年、10年，對以半導體為優勢的台灣市場都不會有太大負面影響。

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張致銘指出，即便川普揚言要對台灣賣給美國的半導體課徵25%至100%關稅，現在高端晶片僅台積電可提供，「企業不向台積電買，要向誰買？」因此川普揚言加稅對台積電並無實質負面影響，因台積電有能力轉嫁成本。

不過，張致銘認為，現階段台灣半導體產業可思考在合理範圍內與英特爾合作投資、出手救美國企業，目的不在於避免被課徵關稅，而是先安撫川普為重中之重。（編輯：林家嫻）1140213