馬斯克買完推特首發文：鳥兒自由了

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）世界首富馬斯克（Elon Musk）今晚完成440億美元收購推特公司（Twitter Inc.）交易後，第一則推文是「鳥兒自由了」。

推特公司的標誌就是一隻鳥，馬斯克推文應又是在玩雙關語。

法新社報導，馬斯克稍早推文寫道，他買下推特是因「擁有一個共同的數位城市廣場對於文明的未來至關重要，在這裡能以健康的態度就各式各樣的信念辯論」。

路透社報導，馬斯克今天一成為推特新老闆，就開除這家社群媒體公司數名最高階主管，包括推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）。馬斯克曾指控推特高層在垃圾帳號數量上誤導他。

馬斯克曾表示他希望「擊敗」推特上的垃圾郵件機器人，並公開演算法，讓大眾得以瞭解內容如何被推播，雖會致力防止推特變成散播仇恨和分裂的平台，但同時也要限制內容審查。

「今日美國報」（USA Today）網站報導，推特董事長泰勒（Bret Taylor）已在個人推特簡介中刪掉頭銜。

推特暫未回應高層去職一事，但推特共同創辦人史東（Biz Stone）感謝亞格拉沃、財務長西格爾（Ned Segal）及法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）共同對推特的付出。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111028