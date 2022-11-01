推特將下市成私人公司 馬斯克一人掌管

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推特31日提交美國證券管理委員會的文件顯示，馬斯克以440億美元完成收購推特並解散公司董事會後，已成為推特唯一董事。（路透社）

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（中央社舊金山31日綜合外電報導）社群媒體網站推特今天提交美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，馬斯克以440億美元完成收購推特並解散公司董事會後，已成為推特唯一董事；馬斯克表示將擔任推特執行長。

法新社報導，文件指出，10月27日「合併完成」時，「馬斯克（Elon Musk）先生成為推特（Twitter）唯一的董事」，且已解散包括執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）在內的整個董事會。

在最初4月提出收購計畫時，同時也是特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克曾說，他打算讓推特從紐約證券交易所下市，之後需要公開揭露的資料就會減少。

根據推特提交給證管會的另一份文件，沙烏地阿拉伯億萬富翁阿瓦里德親王（Prince Al-Waleed Bin Talal）已成為推特第2大股東。

阿瓦里德親王最初拒絕馬斯克的報價，他認為與推特的「內在價值」相比太低了，不過最終還是把手上近3500萬股的推特持股（價值約19億美元）轉讓給馬斯克。

路透社報導，世界首富馬斯克今天表示，他將擔任推特的執行長。

馬斯克先前還將他的推特自介改為「推特領導人」（Chief Twit），暗示他成為推特老闆。

兩位知情人士透露，馬斯克的團隊開始與推特一些員工會面，調查推特的軟體程式碼，並了解該平台各方面是如何運作。

一些員工告訴路透社，馬斯克或其他高層幾乎沒有與他們溝通，他們都是透過新聞報導來拼湊出公司發生什麼事。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111101