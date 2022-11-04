馬斯克未充分告知就大裁員 彭博：推特員工已提告

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克豪擲440億美元收購社群媒體平台推特公司後，計劃解僱約半數員工。彭博（Bloomberg News）今天報導，員工已經就此向舊金山聯邦法院提起集體訴訟。

路透社引述彭博報導指出，推特公司（Twitter Inc.）員工表示，公司未事先充分告知就開除員工，違反聯邦和加州法律。

「華盛頓郵報」與「紐約時報」報導，推特7500名員工中約有一半將遭開除。根據法新社看到的推特內部信件，自美國加州時間4日上班時間起，推特員工將透過電子郵件得知是否保住飯碗或遭到解僱。

馬斯克（Elon Musk）10月底以440億美元（約新台幣1.4兆元）完成推特收購案後，快刀斬亂麻地清理門戶，解散董事會並開除執行長等高階主管，推特員工對這類壞消息已做好心理準備。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111104