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推特帳戶藍勾勾認證 馬斯克：酌收8美元月費

2022/11/2 09:55（11/3 15:36 更新）
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推特新老闆馬斯克1日說，推特將向使用者酌收帳號認證費用，每月8美元（約新台幣260元）。（路透社）
推特新老闆馬斯克1日說，推特將向使用者酌收帳號認證費用，每月8美元（約新台幣260元）。（路透社）
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（中央社舊金山1日綜合外電報導）推特（Twitter）新老闆馬斯克今天說，推特將向使用者酌收帳號認證費用，每月8美元（約新台幣260元），認為這項計畫可解決機器人帳戶與酸民問題，同時為公司帶來新收入。

世界首富馬斯克（Elon Musk）前幾天才完成440億美元具爭議的交易，獨自掌控這家社群媒體巨擘。

馬斯克入主推特後有意進行多項改革，日前傳出他計畫收取藍勾勾「驗證費用」，引起使用者不滿。美國知名作家史蒂芬‧金在推特發文批評，「要我每個月花20美元（約新台幣650元）來保留我的官方認證？應該是你付錢給我。」

馬斯克出面回應史蒂芬‧金，「我們需要以某種方式支付費用！推特不能完全依賴廣告商。那麼，8美元怎麼樣？」

馬斯克今天提出藍勾勾收費方案。法新社報導，自稱是言論自由擁護者的馬斯克發推文說：「將權力交給人民！每月付8美元取得Blue服務。」他指的是推特付費訂閱服務Twitter Blue。

根據新計畫，付費訂閱戶可獲得推特知名的藍色標記，標明這是獲得驗證、貨真價實的帳戶。

這項功能目前僅向公眾人物提供，但馬斯克形容這是「地主與農民制」的做法。

他說，Twitter Blue訂戶在「回覆、標記和搜尋」時也可以獲得「優先權」，稱這對「打擊垃圾帳戶與詐騙不可或缺」。

他說，訂閱用戶還能上傳較長的影片、廣告縮減，且可能「不必付費就能看到願與我們合作的出版業者」內容。

Twitter Blue用戶目前可在無廣告干擾下免費連上特定新聞網站，像是「洛杉磯時報」等。

馬斯克發推文說：「這也可以為推特帶來收入，回饋給內容創作者。」

有些推特用戶擔憂他們的藍勾勾會失去光環，對此，馬斯克也宣布「公眾人物名字下方會有第2個標誌，而政治人物的帳戶已是如此」。

Twitter Blue服務目前提供數個其他專屬功能，像是讓訂戶編輯推文等。

馬斯克寫道：「如果Twitter Blue付費帳戶是垃圾帳戶或涉及詐騙，帳號將遭停用。」

科技新聞網站The Verge報導，目前有藍勾勾的用戶如果沒有付費，馬斯克將移除他們的藍勾勾。但一些使用者警告，如果推特向他們收費，他們將直接離開。

51歲的創業家馬斯克大刀闊斧改革推特，上週開除整個董事會，包括前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal），藍勾勾收8美元月費只是改革的其中之一。

「華盛頓郵報」報導，目前帳戶標示為「推特投訴熱線接線員」的馬斯克，打算把推特7500名員工中的約75%給開除。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承/編輯：趙敏雅）1111102

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