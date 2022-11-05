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馬斯克入主推特大力重整 裁減公司半數人力

2022/11/5 04:30（11/5 09:31 更新）
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億萬富豪馬斯克完成收購推特一週後，裁減一半的員工。（路透社）
億萬富豪馬斯克完成收購推特一週後，裁減一半的員工。（路透社）
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（中央社舊金山4日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）完成收購推特（Twitter）1週後，將這家陷入困境的社群網路與微網誌服務商7500多名員工裁減一半。

根據法新社所見內部文件，「大約50%」員工受影響，即刻起被拒絕連結公司電腦網路。

推特的美加公共政策主管奧斯汀（Michele Austin）說：「醒來時得知我在推特工作已結束的消息。我很傷心，我被否認了。」

在裁員前，推特要求全球員工待在家中等候公司通知。

這次裁員是馬斯克設法支付440億美元併購推特的做法之一，他為此承擔數以十億計美元債務及出售155億美元特斯拉（Tesla）持股。

自馬斯克上週完成收購並迅速著手解散董事會，以及解僱執行長和高階經理級人員以來，推特員工對收到壞消息已做了心理準備。

昨晚，推特5名遭解雇員工對公司提出集體訴訟，所持理由是他們沒有得到法律規定的60天通知期。（譯者：徐睿承）1111105

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