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推特藍勾勾要錢 土耳其總統盼與馬斯克商量免費

2022/11/3 17:32
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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）社群媒體推特（Twitter）的新老闆馬斯克打算向想擁有藍色勾勾身分認證的用戶索取每月8美元費用，土耳其總統艾爾段今天對此表示，他可能會跟馬斯克協商，以免除繳費。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）上週以440億美元買下推特後，他表示「推特藍色」（Twitter Blue）的服務未來將收取每月8美元（約新台幣258美元）費用。這項服務包括許多使用者希望擁有的藍勾勾。

艾爾段（Tayyip Erdogan）今天接受土耳其ATV電視台訪問時，被問到推特藍勾勾收費問題，他表示自己可能會跟馬斯克談一談。

艾爾段說：「我們可能會有不同待遇。」他並開玩笑表示：「我們也可以對他（馬斯克）施展一些外交手段。」

推特用戶若在帳號名稱旁擁有藍勾勾標記，意味推特認證帳號屬於用戶宣稱的個人或企業。推特目前對大部分用戶都是免收費。

最近一份對於推特用戶的意見調查顯示，超過8成的用戶表示不會為了藍勾勾付費，約10%的用戶則說願意每月付5美元。

馬斯克昨天表示，擁有藍勾勾的推特註冊用戶，在回文、標註及搜尋時將享有優先權，且能發布較長的影片與音檔，同時接收到的廣告減半。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111103

馬斯克
傳馬斯克擬裁推特半數員工 藍勾勾付費制最快下週實施 亂捧拜登遭用戶質疑 白宮自刪推文
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