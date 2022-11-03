傳馬斯克擬裁推特半數員工 藍勾勾付費制最快下週實施

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（中央社紐約2日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士說法報導，世界首富馬斯克為降低成本，計劃裁掉推特約3700個職位，相當於公司一半員工，據報他目標在下週開始推出「藍勾勾」新制。

根據報導，推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）將在4日通知受影響的員工。

彭博也報導，馬斯克打算改變這家社群媒體公司現有的遠距辦公政策，將要求員工在辦公室工作，不過可能會有一些例外情況。

美國「紐約時報」10月底曾報導，馬斯克打算在11月1日前裁員，是為了避免將股票作為員工薪酬的一部分，但馬斯克在推文中否認。

彭博今天還報導，推特目標是最快在下週開始採行用戶為帳號「藍勾勾」驗證標章付費的措施，這是馬斯克以440億美元收購推特公司後，打擊推特假帳號的計畫一環。

「藍勾勾」是每月8美元（約新台幣260元）訂閱服務之一，多名知情人士透露，可能最快7日上路。

不願具名的消息人士說，已擁有「藍勾勾」的用戶將有數個月的寬限期，然後他們需要付費，不然就會失去這個認證標章。

推特也計劃擴大對編輯功能的權限。知情人士說，編輯功能目前提供給月付4.99美元（約新台幣162元）訂閱所謂Twitter Blue服務的用戶，這項功能將免費提供給其他用戶。這名知情人士還說，這項調整最快可能在本週實施。

推特代表目前未立即回應置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111103