美科技業寒冬 亞馬遜稱裁員會持續至2023年

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（中央社紐約17日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon Inc.）執行長賈西（Andy Jassy）表示，公司裁員會持續到明年，這是他去年從貝佐斯（Jeff Bezos）手中接任執行長後最困難的決定。

「華爾街日報」取得賈西給員工的一封通知，他在通知裡稱亞馬遜的設備和圖書業務正在裁員。據華爾街日報先前所披露，亞馬遜各部門正進行裁員，裁員規模恐達1萬名員工，占員工總數約3%。

賈西今天首度談及裁員時說：「我擔任執行長已一年半，無庸置疑，這（大裁員）是這段期間我所做的最困難決定。不論是我或任何做出相關決定的主管均非草木，因為我們要裁減的不僅是冷冰冰的職缺，而是有情感、抱負和責任心的人們，他們的生活將受到影響。」

賈西表示，公司尚未確定最終裁員幅度，目前正在檢討整體勞動力水平和投資。

據內部員工透露，裁員影響多個部門團隊，包括亞馬遜的Luna雲端遊戲服務、Alexa行銷、Alexa AI和 Alexa Privacy以及Lab126創新部門。

報導認為，過去兩年因COVID-19疫情迫使數以百萬計人們花更多時間在線上工作、上學與購物，讓科技公司發展迅速。但隨收入增長放緩和人們逐漸回歸疫情前的生活習慣，科技業如今又「跌回人間」。

包括臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc.祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的一些科技業高層坦承，之前對增長的過度樂觀導致人員過剩。

據職場狀況追蹤網站layoffs.fyi指出，Meta正裁員1萬1000多名員工，佔員工總數13%，而包含推特（Twitter Inc.）、Stripe Inc.、Redfin Corp.、Lyft Inc.等連同其他一些科技業，合計2022年裁員人數超過10萬。

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亞馬遜內部高層不諱言，設備部門一直是裁員重點。 相關業務以Alexa語音輔助品牌為主，相關業務近年有時年虧超過50億美元。亞馬遜負責設備和服務的資深副總林普（Dave Limp）在16日給員工的公開信中說，他已於15日通知受裁員影響的員工，正在努力幫他們找新工作。

據亞馬遜內部員工透露，有些被裁員者獲得的資遣費是以每半年年資可領一週薪水的額度計算，最高可領到20週。（譯者：陳亦偉）1111118