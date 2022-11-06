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馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權

2022/11/6 11:57（11/6 12:19 更新）
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電動車大廠特斯拉執行長馬斯克入主推特後開除約半數員工。（路透社）
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克入主推特後開除約半數員工。（路透社）
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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克入主推特（Twitter）後開除約半數員工，聯合國人權事務高級專員圖克今天敦促馬斯克，將尊重人權置於這家社群網路的核心。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）在公開信中指出，馬斯克（Elon Musk）資遣推特整個人權團隊，「在我看來並非一個令人鼓舞的開始」。

圖克表示，「對我們的數位化公共領域以及推特在其中扮演的角色感到憂心焦慮」。他提醒不要宣傳仇恨言論和錯誤資訊，並強調保護用戶隱私的必要性。

推特原本有7500名員工，昨天開除約一半。

圖克寫道：「推特和所有公司一樣，必須了解與其平台有關的傷害，並採取措施因應問題。」

「尊重我們共同的人權，應能為平台的使用及發展設立護欄，簡言之，我呼籲您確保人權是在您領導之下推特管理的核心。」

圖克在推特發表這封公開信。他在推特擁有超過2萬5000名追隨者。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111106

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