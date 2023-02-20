無預警裁員引恐慌？ 美光：採自願離職

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記憶體大廠美光日前宣布人員精簡、自願離職計畫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）科技業遇逆風，記憶體大廠美光（Micron）日前宣布人員精簡、自願離職計畫，卻傳出採取無預警裁員手段，引發員工感受複雜，美光今天澄清，相關員工參與會談後，以照顧員工感受為先，遵循自願方式離職，流程均符合台灣法律規範。

美光在去年12月21日宣布採取進一步撙節成本措施，因應今年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023會計年度和2024會計年度的資本支出、大幅縮減2023會計年度營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認今年透過特定人員精簡、自願離職等方式，縮減全球員工數。美光也在去年12月時宣布暫停發放全公司2023會計年度獎金，高階主管同步減薪。

不過日前網路流傳離職員工說法，從告知到離開公司過程僅10分鐘等內容，引發美光員工感受複雜。

美光今天中午透過聲明稿重申，重視且在乎團隊成員，並感激全體員工對美光貢獻，美光正竭盡所能幫助此次在人力精簡措施中受影響的員工。

美光重申，已與部分員工完成會談。相關員工在參與會談後，遵循自願方式離職，會談過程均以照顧員工感受為先，予以尊重，流程均符合台灣法律規範。

美光表示，在雙方同意下，美光提供優於現行法規離職方案，並承諾為員工在轉職期間提供協助。

美光指出，由於疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，必須採取減少供應及控制成本的措施，為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難但不可避免的決定。

美光表示，長期深耕台灣承諾依然不變，美光在台灣擁有悠久的製造、創新以及研發歷史，台灣同時也是最主要的動態隨機存取記憶體（DRAM）製造與研發基地之一。（編輯：潘羿菁）1120220