美科技業掀裁員潮 Google母公司將裁全球1.2萬人

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet Inc今天表示，將裁員約1萬2000人，占總員工人數的6%，成為最新一家大刀闊斧裁員的科技巨頭。

根據路透社取得的員工備忘錄，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司近年來迅速擴大攬才，「但如今我們面臨的經濟現實與以往有所不同」。

他說：「我對造成如此結果的決定全盤負責。」Alphabet競爭對手微軟公司（Microsoft Corp）數天前才表示將裁員1萬人。

Alphabet裁員涉及公司各個部門，包括招聘和一些企業職能部門，還有部分工程和產品團隊。這波裁員是全球性的，美國員工會立即受到影響。

根據備忘錄，Alphabet已經向受影響的員工發送電子郵件，而由於其他國家的就業法律和作法，這一過程在當地將需要更長的時間。

皮查伊在備忘錄中表示：「由於我們使命的力量、產品和服務的價值以及對人工智慧（AI）初期的投資，我對眼前的巨大機會充滿信心。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120120