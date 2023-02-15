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裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
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裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

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裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

2023/2/15 12:47（2/15 14:14 更新）
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圖為去年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左）和總統蔡英文（前右）與台積電創辦人張忠謀（第二排右）、現任董事長劉德音（第三排中）對談。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
圖為去年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左）和總統蔡英文（前右）與台積電創辦人張忠謀（第二排右）、現任董事長劉德音（第三排中）對談。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦眾議院前任議長裴洛西去年無視中國威脅堅持造訪台灣，並與台積電創辦人張忠謀會面。據悉張忠謀當時直言，美國以為砸大錢就能搶進晶片市場，就太天真了。

美國政治新聞媒體Politico報導，91歲的張忠謀在總統府舉行的午宴上，就美國「晶片法案」（Chips and Science Act）與520億美元的政府補貼向裴洛西（Nancy Pelosi）和其他來訪的美國議員發表了直白的評論。

裴洛西接受Politico負責國際政治的副總編輯柏恩斯（Alexander Burns）訪問時，還原了張忠謀在那場午宴的談話。

張忠謀以一句輕鬆的話開頭說，「500億美元，嗯，這是一個好的開始」，包括裴洛西在內等4名與會者表示，他們很快就曉得張忠謀不是在開玩笑。

裴洛西回憶，在蔡總統的注視下，張忠謀向她提出發人深省的問題。他問道，美國的晶片法案與半導體政策是對支持先進產業的真正承諾，還是企圖進軍這塊利潤豐厚全球市場的衝動之舉？

張忠謀說，台積電早已在亞利桑那州布局，他樂見公司能從美國政府的補貼中受益，然而美國真的認為這樣就能搶進晶片製造市場嗎？

用拜登的話來說，晶片法案象徵他致力創造未來的就業機會，並保護美國經濟免受日益獨斷的中國可能透過攻擊台灣造成的破壞。拜登告訴國會，向晶片製造提供補貼將「確保美國的供應鏈始於美國」。

但張忠謀告訴裴洛西，從大開支票到建立一個自給自足的晶片產業，兩者之間還有很長一段距離。

Politico報導，張忠謀的談話反映出美國半導體政策所面臨的挑戰，在政治紅利消退及對大企業的慷慨補貼耗盡之後，拜登要如何確保這項政策能成功。

張忠謀在午宴中警告，如果美國認為砸錢就能搶進世界上最複雜的電子製造市場之一，就太天真了。他說，製造半導體晶片的任務幾乎是不可能做到的複雜，光是為了獲得原物料就需要大量的勞動力，而建廠和組裝品質都得極為講究。

張忠謀接著說，半導體產業發展快速，即便美國現在大量投資興建高品質工廠，未來還得斥資更多經費持續更新，否則美國很快就會發現自己擁有的是價值數百億美元的過時硬體，而單次投資是不夠的。

張忠謀表示，若美國想要可信賴的半導體產業，就應繼續投資台灣的安全；畢竟台積電早已完善了美國如今試圖要自行建構的東西。

裴洛西說，午宴期間還發生了一個小插曲，那就是張忠謀的演說持續了很長時間，他的妻子張淑芬還提醒他說得太久了，蔡總統則緩頰說，張忠謀快人快語，一向敢言。

裴洛西說，張忠謀非常了解美國，他提出的部分問題的確是挑戰；她還說，儘管張忠謀的評論犀利且直白，她並沒因此退縮。裴洛西還稱讚張忠謀是指標性人物，讓她非常敬畏。

裴洛西也說，她在午宴中也向台灣傳遞一項訊息，「我們知道自己在做什麼，我們也決心要成功，這是一個好的開始」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120215

#張忠謀
#裴洛西
#半導體
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