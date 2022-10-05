更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史
文化

京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

晶片地緣政治戰 學者：美國應給予台灣安全保障

2022/10/5 21:32（10/6 07:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國對中國進行科技戰，被視為當前地緣政治的主戰場。學者吳介民指出，科技戰對台灣是兩面刃，美方應給予台灣足夠的安全保障，才能管控地緣政治風險。（中央社製圖）
美國對中國進行科技戰，被視為當前地緣政治的主戰場。學者吳介民指出，科技戰對台灣是兩面刃，美方應給予台灣足夠的安全保障，才能管控地緣政治風險。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北5日電）美國對中國進行科技戰，被視為當前地緣政治的主戰場。學者吳介民今天指出，科技戰對台灣是兩面刃，需審慎應對；他認為美方應給予台灣足夠的安全保障，才能管控地緣政治風險。

由經濟民主連合舉辦的「2022島嶼的世界瞭望」線上系列講座，5日晚間邀請中央研究院社會學研究所研究員吳介民、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文進行演講。演講題為「貿易戰後的美中新關係：台灣的機會與挑戰」。

吳介民表示，美國對中國進行的科技戰，對台灣具兩面刃。有利之處在於，美國的掐脖子與通過出口管制的長臂管轄，讓中國缺乏高階設備，科技難以追趕台灣；美國長期的抵制會壓抑中國的科技水準，減緩中國對台灣的壓力。

此外，台灣一部分的晶片設計廠商可以獲得更多中國市場的份額。

但是，吳介民認為也有對台灣的不利之處。他舉例，美國開始查供應鏈安全漏洞發現台灣是一個大洞；英特爾（Intel）炒作「晶片民族主義」，要求美國巨額補貼；以及2021年美國商務部要求台積電、三星交出資料等，這些台灣都須小心應對。

今年6月，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲表示，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。它們正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。

中國學者這一番「要把台積電搶到手裡」的相關言論引起國際注意。

吳介民說，中國覬覦台灣半導體製造能力，但是對美國而言，經濟戰略也是國家安全的一環，因應中國國安威脅與半導體供應鏈重組，美國已通過「晶片法案」，並推動晶片四方聯盟。

至於美國對中國科技戰的施壓模式，吳介民指出，除了美國對其國內廠商執行出口管制、對中制定黑名單外，也透過台灣對中進行抵制，包含出口管制長臂管轄與其他管道對台施壓，致使台灣對中進行出口管制，以及取締假外資真中資在台運作。

吳介民並指出，美國疏散台灣的半導體產業只會加深中國疑慮，引起其政治恐慌，反而不利台海的穩定與安全。他認為美方應給予台灣足夠的戰略清晰安全保障，嚇阻中國武力犯台，才能根本管控地緣政治的風險。

對於台灣政府的因應方式，吳介民表示，政府需處理好晶片設計產業與中國市場和國家資本的關係，以及加強經濟安保法制的完備化。（編輯：楊昇儒）1111005

延伸閱讀
看懂美國再祭技術出口管制影響 重擊中國AI與超級電腦發展美推半導體在地製造是台灣毒酒？加拿大專家示警恐削弱台積電地位半導體護國 王美花：持續強化台灣經濟不可取代性布林肯：半導體大多台製 台灣有事全球經濟恐有毀滅性影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族