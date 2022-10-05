晶片地緣政治戰 學者：美國應給予台灣安全保障

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美國對中國進行科技戰，被視為當前地緣政治的主戰場。學者吳介民指出，科技戰對台灣是兩面刃，美方應給予台灣足夠的安全保障，才能管控地緣政治風險。（中央社製圖）

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）美國對中國進行科技戰，被視為當前地緣政治的主戰場。學者吳介民今天指出，科技戰對台灣是兩面刃，需審慎應對；他認為美方應給予台灣足夠的安全保障，才能管控地緣政治風險。

由經濟民主連合舉辦的「2022島嶼的世界瞭望」線上系列講座，5日晚間邀請中央研究院社會學研究所研究員吳介民、國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文進行演講。演講題為「貿易戰後的美中新關係：台灣的機會與挑戰」。

吳介民表示，美國對中國進行的科技戰，對台灣具兩面刃。有利之處在於，美國的掐脖子與通過出口管制的長臂管轄，讓中國缺乏高階設備，科技難以追趕台灣；美國長期的抵制會壓抑中國的科技水準，減緩中國對台灣的壓力。

此外，台灣一部分的晶片設計廠商可以獲得更多中國市場的份額。

但是，吳介民認為也有對台灣的不利之處。他舉例，美國開始查供應鏈安全漏洞發現台灣是一個大洞；英特爾（Intel）炒作「晶片民族主義」，要求美國巨額補貼；以及2021年美國商務部要求台積電、三星交出資料等，這些台灣都須小心應對。

今年6月，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲表示，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。它們正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。

中國學者這一番「要把台積電搶到手裡」的相關言論引起國際注意。

吳介民說，中國覬覦台灣半導體製造能力，但是對美國而言，經濟戰略也是國家安全的一環，因應中國國安威脅與半導體供應鏈重組，美國已通過「晶片法案」，並推動晶片四方聯盟。

至於美國對中國科技戰的施壓模式，吳介民指出，除了美國對其國內廠商執行出口管制、對中制定黑名單外，也透過台灣對中進行抵制，包含出口管制長臂管轄與其他管道對台施壓，致使台灣對中進行出口管制，以及取締假外資真中資在台運作。

吳介民並指出，美國疏散台灣的半導體產業只會加深中國疑慮，引起其政治恐慌，反而不利台海的穩定與安全。他認為美方應給予台灣足夠的戰略清晰安全保障，嚇阻中國武力犯台，才能根本管控地緣政治的風險。

對於台灣政府的因應方式，吳介民表示，政府需處理好晶片設計產業與中國市場和國家資本的關係，以及加強經濟安保法制的完備化。（編輯：楊昇儒）1111005