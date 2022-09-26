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布林肯：半導體大多台製 台灣有事全球經濟恐有毀滅性影響[影]

2022/9/26 11:40（9/26 12:04 更新）
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美國國務卿布林肯在25日播出的專訪中表示，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）
美國國務卿布林肯在25日播出的專訪中表示，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國國務卿布林肯在今天播出的專訪中表示，中國行徑愈來愈挑釁，台灣海峽動盪會衝擊全球，而製造大多數半導體的台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。

布林肯（Antony Blinken）23日在紐約聯合國大會場邊會晤中國外交部長王毅。布林肯之後接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時，被問到美國總統拜登日前再度表態願協防台灣一事。

布林肯表示，中國行徑愈來愈挑釁，對整個區域的和平穩定構成威脅。

「60分鐘」主持人佩利（Scott Pelley）表示，想必王毅曾要求布林肯解釋拜登的言論。

布林肯回說：「雙方對台灣的態度不同，我們就此有過相關對話，而我重申了（拜登）總統說過的話，以及他持續清楚表明的內容。我們堅守一個中國政策，我們決心和平解決分歧，我們堅定維護台灣海峽的和平穩定。我們深切擔憂中國採取行動試圖改變現狀，這是問題所在。」

布林肯警告，台灣海峽動盪會衝擊全球。

布林肯提到，幾乎所有半導體都在台灣製造，「這是我們現在大力投資於美國生產半導體能力的原因之一。我們設計半導體，但實際在少數地方生產，而台灣製造大部分，若遭到破壞，對全球經濟的影響恐具毀滅性」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110926

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