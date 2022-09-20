更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打
國際

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打
運動

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查
生活

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 政治

拜登表態願協防台灣 白宮官員：總統意思很清楚

2022/9/20 07:20（9/20 08:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）
美國總統拜登18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）美國總統拜登上任以來4度表示若中國入侵，將出兵協防台灣。白宮國安會印太事務協調官康貝爾今天表示，總統意思很清楚，美國主要目標是維持台海和平穩定，確保現狀的維持。

拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，他在18日晚間播出的訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。

這是拜登自去年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣，引發外界不少討論。

但白宮一位不具名發言人事後向中央社記者表示，拜登先前就有類似發言，包括今年稍早在東京，他之後也清楚表明美國對台政策沒有改變，目前仍是如此。

康貝爾（Kurt Campbell）今天以視訊方式出席華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）活動，現場有媒體詢問，這是拜登第4次做出類似發言，也是白宮4度「收回」（walk back）總統發言，究竟美國政策有沒有改變。

康貝爾表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（speak for themselves）。

康貝爾指出，美國政策向來維持一致，沒有改變，未來也會持續如此；美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，努力避免情勢無意間升高，「這些仍是拜登政府不變的目標，與先前政府一致」。（編輯：林憬屏）1110920

影片來源：60 Minutes
延伸閱讀
學者：若美國坐視不管中共犯台 印太戰略恐崩盤裴洛西訪台後首度 拜登再提中國入侵美軍將保台拜習會後談台灣議題 拜登：它是獨立的 自己做決定CIA副局長：習近平要共軍2027前具武統台灣能力拜登承諾出兵衛台 外交部感謝美安全承諾堅若磐石拜登提美軍將保台 北京：勿站14億中國人對立面
拜登
烏軍橫渡東北部奧斯科爾河 準備攻擊頓巴斯俄軍拜登承諾出兵衛台 綠委：為台灣注入強心針
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登提美軍將保台 北京：勿站14億中國人對立面