路透分析：拜登再提保台似暗示政策轉挺台灣自決

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美國總統拜登18日在美媒專訪時表示美軍會協防台灣抵禦中國攻擊，路透社分析，這番話背後暗示美國政策可能轉向支持台灣自決。（圖取自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登昨天接受媒體專訪時說，美軍會協防台灣抵禦中國攻擊，此言備受各界關注。路透社分析，他這番話背後暗示著，美國政策可能轉向支持台灣自決的權利。

這是拜登迄今關於協防台灣最明確的一次表態。雖然白宮極力解釋拜登的說法不代表政策改變，仍有一些分析家認為，他可能有意無意地削弱了美國對台灣獨立不採取立場的態度。

中國國家主席習近平長期矢言奪回對台灣的控制權，甚至不排除動武。台灣則強烈反對中國說辭，但也表明台灣已是獨立國家，不需要宣告獨立。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等官員今年相繼強調，美國不支持台灣獨立。

數十年來，美國為了避免中國無端攻擊，同時勸阻台灣正式宣告獨立，一直採取模糊政策，布林肯和奧斯汀的保證只是這項政策的一種表現形式。在華府，這種做法被稱為「雙重嚇阻」。

但拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時說，雖然他不鼓勵，但這類決定取決於台灣。

他說：「台灣對於獨立做出自己的判斷。我們不鼓勵他們獨立。那是他們的決定。」

批評拜登的人主張，中國會認為這種說法是默許台灣宣告獨立，而對中國來說，這是絕不能踩的紅線。他們還說，拜登此言比美國公然承諾防衛台灣更有可能加劇雙方敵對，因為北京當局可能已經假定美國會協防台灣。

影片來源：60 Minutes

在美國「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究中國政策的專家辛格頓（Craig Singleton）表示：「既說美國對台政策沒有改變，又說美國承諾為台而戰、台灣對於獨立有自己的判斷，這邏輯不通。」

他還說，北京當局可能會擔心拜登在暗示台灣可以自行決定是否獨立。

聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）等部分共和黨人讚許拜登所言，並抨擊白宮試圖「收回」這些話；白宮的印度太平洋事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天在一場論壇上表示，拜登的說法「不言自明」。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）說：「總統直接申明了美國長期以來的一個中國政策。」

美國一些盟國也支持拜登的說法，例如正在訪美的立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Cmilyte-Nielsen）告訴路透社，拜登所言「有意義且及時」。她說：「我認為這是強而有力的聲明，也肯定會受歡迎。」

台灣的外交部感謝美方重申對台堅定的安全承諾。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇則說，美國不應向台灣獨派勢力釋出錯誤訊號，以免危及台灣海峽和平及中美關係。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的中國事務專家白明（Jude Blanchette）認為，拜登所言不但沒釐清美國政策，反而更混淆。

白明說：「問題在於我們對台灣政策的論述，其中語言的精確性至關重要。」

他說：「如果政策要從根本上轉變，也就是即使台灣宣告獨立，我們也會協防台灣，那就值得更紮實的討論，而不是在『60分鐘』訪談裡公之於眾。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110920