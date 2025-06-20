台東獲贈心臟動脈血管檢測儀 配置大武守護心健康

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣偏鄉醫療能量再提升，大武鄉衛生所獲贈心臟動脈血管檢測儀及智慧生理量測裝置，彌補偏鄉地區心臟專科醫師不足困境，守護偏鄉「心」健康。

為使台東偏鄉民眾得到更加完整的醫療照顧，台東縣政府衛生局積極向中央及各民間團體爭取資源，今天上午財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀及智慧生理量測裝置，遠傳電信股份有限公司的團隊則提供專業的服務。

台東縣衛生局長孫國平代表受贈，他表示，受贈儀器將配置於大武鄉衛生所提供當地民眾可享有更高品質的醫療服務，其特殊設計採全球首款指尖量測技術，搭配智慧雲端AI分析及監測，以彌補偏鄉地區心臟專科醫師不足的困境，守護台東縣民的「心」健康。

孫國平表示，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，依據衛生福利部111年國人死因統計結果，共2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人。台東縣地形狹長，醫療資源相對匱乏，提升台東縣醫療品質及平均餘命是衛生局責無旁貸的議題。

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他說，尤其是心血管疾病的早期診斷和治療一直是台東偏鄉面臨的一大挑戰，特別感謝財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會及遠傳電信股份有限公司的團隊提供專業的服務，不僅提升台東縣的醫療資源，更是為台東的心血管疾病防治注入一劑強心針。

台東縣衛生局表示，南迴地區50歲以上或有疑似心臟疾病症狀民眾，可至大武衛生所洽詢，透過運用創新的醫療技術，針對心血管疾病早期篩檢，及早發現異常，使台東縣民能夠在社區就享受到高水準的醫療服務。（編輯：李錫璋）1140620