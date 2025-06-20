台股漲42.24點
2025/6/20 13:44
（中央社台北20日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲42.24點，為22045.74點，漲幅0.19%，成交金額新台幣4458.78億元。
加權指數開盤為21960.51點，盤中最高22089.48點，最低21779.55點；不含金融股指數19136.03點，漲61.75點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.13%、食品股漲0.20%、塑化股跌0.71%、紡織股跌1.50%、機電股漲0.64%、造紙股跌0.49%、營建股跌1.09%、金融股跌0.85%。
委買張數1854萬7539張，委賣張數1021萬6149張，成交張數672萬2571張。
收盤時上漲229家，下跌772家，持平66家。
成交量前5名個股為凱基金、南亞科、新光金、群益台灣精選高息、永豐金。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
漲幅前5名個股為遠見、台新藥、亞翔、台揚、巨庭。
跌幅前5名個股為來億-KY、正峰、浪凡、群電、喬山。1140620
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。