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羅明才罷團領銜人指遭恐嚇 侯友宜：警方有處理

2025/6/20 15:44（6/20 16:11 更新）
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罷免國民黨立委羅明才領銜人吳柏瑋表示，近期遭多組人馬關切恐嚇，希望不要補件。新北市長侯友宜（中）20日接受聯訪時表示，警察機關已主動跟當事人見面聯絡，經過了解，當事人認為沒有需求，若日後需要協助，會積極處理。中央社記者趙敏雅攝 114年6月20日
罷免國民黨立委羅明才領銜人吳柏瑋表示，近期遭多組人馬關切恐嚇，希望不要補件。新北市長侯友宜（中）20日接受聯訪時表示，警察機關已主動跟當事人見面聯絡，經過了解，當事人認為沒有需求，若日後需要協助，會積極處理。中央社記者趙敏雅攝 114年6月20日
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（中央社記者趙敏雅新北20日電）罷免立委羅明才領銜人吳柏瑋今天發文表示，近期遭多組人馬關切恐嚇，希望不要補件。新北市長侯友宜受訪時表示，警察機關已和當事人見面聯絡，若需要協助，會積極幫忙。

根據中央選舉委員會資料，新北市第11選區立委羅明才罷免案，不足規定人數564人，領銜人在文到次日起10天內補提。

吳柏瑋凌晨在社群網站臉書（Facebook）發文表示，多組人馬透過地方人脈找上他，甚至關心他的人身安全，希望他不要補件。對此，他說，不得不發布不自殺聲明，以保證自己的安全。

侯友宜下午赴新北市議會市政總質詢前接受媒體聯訪，有記者詢問對此事的看法及作為。侯友宜表示，第一時間警察機關主動跟當事人見面聯絡，經過了解，當事人認為沒有需求，若日後有任何需要警方協助的部分，會積極處理。

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新北市政府警察局新店分局偵查隊長許雅慧告訴中央社記者，雖然未接到報案，但警方主動介入調查，昨天與今天都有聯繫領銜人，並前往訪查。

許雅慧說，為強化防護措施，其住家樓下設有巡邏箱，警方會加強巡邏簽巡。另外，轄區派出所所長、督察組及偵查隊等都跟領銜人建立聯繫管道，提醒如有安全疑慮，可即時通報請求協助，同時，警方會清查近期與領銜人接觸過的人，以確認情況。（編輯：李錫璋）1140620

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