泳渡澎湖灣6/21起登場 2千多人體驗海灣之美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣20日電）「2025泳渡澎湖灣」活動21日起在觀音亭與大菓葉2處海域展開，共有來自國內外愛好泳者2300人同場泳渡，規模盛大，未來可望與西班牙世界海泳組織合作，成為國際級的泳渡賽事。

「2025 泳渡澎湖灣Cross Penghu Bay Swim」活動，今天由澎湖縣長陳光復、總統府顧問黃乃輝、縣府秘書長楊書舜，國民黨籍議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色等人共同啟動，宣布21日和22日2天在馬公觀音亭與西嶼大菓葉2海域登場。

活動邀請「第55屆金馬獎最佳女配角」丁寧、2屆5000公尺泳渡女子冠軍的郭家齊、2023年奪下5000公尺男子金牌的季胤呈與菊島身障泳者林育夙等4人代言，也將下水挑戰，包括今年獲得總統教育獎的李婭晨也會參與。

陳光復表示，泳渡澎湖灣與海上花火節今年進入23年，己成為澎湖的運動品牌，今年更吸引了2300餘位選手來到最美麗海灣參賽，尤其海泳有漲退潮關係，深具挑戰性，為延續運動觀光熱度，未來不排除舉辦2次的泳渡盛事。

台灣耐力運動協會鄭世奇表示，澎湖海域適合發展運動觀光，泳渡澎湖灣今年邁入第23年，已有一定的知名度，連西班牙Oceanman的世界海泳組織，今年也派員前來挑戰與會勘場域，屆時將與縣府等單位全力爭取澎湖海域，列為世界海泳賽事的一處積點站，未來有機會結合賽事，帶來更多的選手，讓澎湖泳渡澎湖灣賽事進升至國際級。

透過 Google News 追蹤中央社

第55屆金馬獎最佳女配角的丁寧，今天作為活動代言人，她首度帶著家人一起來體驗戰500公尺的海泳。

澎湖縣政府表示，2025泳渡澎湖灣，包括有泳渡組5000公尺、挑戰組2000公尺、體驗組500公尺以及立式划槳5000公尺，共計有2300多人，21日進行500公尺與水上嘉年華等活動，泳渡組5000和挑戰組2000公尺透過泳渡活動，一起感受澎湖海灣之美。（編輯：李淑華）1140620