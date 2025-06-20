進口蛋案告邱毅加重誹謗判無罪 陳吉仲研議上訴

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（中央社記者張祈、林長順花蓮縣20日電）2023年專案進口雞蛋事件，前立委邱毅指前農業部長陳吉仲涉獨厚特定業者，陳吉仲提告加重誹謗，北院判無罪。陳吉仲今天指出，禁得起考驗，會研議是否上訴。

台灣於民國112年間發生「蛋荒」，農業部疑准許專案進口蛋發生價差爭議，邱毅於112年9月間在臉書（Facebook）貼文及在平台發布影片，指摘陳吉仲把油水交給特定業者「發災難財」。

陳吉仲認為，農業部有建立完整雞蛋進口食安查驗機制，但邱毅未經查證的不實言論，已侵害名譽，向台北地方法院提起刑事自訴，控告邱毅加重誹謗罪。北院昨天判決邱毅無罪，可上訴。

陳吉仲今天上午出席花蓮縣瑞穗鄉農業推廣中心及文旦加工廠揭幕，會後媒體聯訪時提問對於判決結果的看法。

對此，他說，邱毅的言論不是事實，影響個人聲譽，無法接受，更擔心農業產業受影響，會與律師討論是否上訴。

陳吉仲表示，他30多年前還在讀大學、念研究所，怎麼可能認識雞蛋產業大老、超思負責人秦語喬的丈夫，卻遭汙衊因與秦語喬的丈夫是多年好友所以給她好處。

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他指出，政務官個人被攻擊沒關係，但不能影響到農業發展，當時非專業評論傷害到整個雞蛋產業，對農業部門產銷調節帶來壓力，讓農業部門無法往前走。

陳吉仲說，當時發生「蛋荒」農業部堅持不降關稅，就是擔心外國雞蛋進來，蛋價下降衝擊小農，顧慮的是消費者及農民，絕無貪污或圖利，專案進口過程非常辛苦，也容易遭政治操弄。（編輯：戴光育）1140620