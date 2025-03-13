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進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

2025/3/13 17:39（3/13 18:28 更新）
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前農業部畜牧司長張經緯。（中央社檔案照片）
前農業部畜牧司長張經緯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）超思進口雞蛋案引發關注，前農業部畜牧司長張經緯今天遭監院彈劾，農業部今天說，尊重監察院依職權審理，針對監察院所提進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，將積極改正。

因應國內雞蛋產量不足，農業部於民國111及112年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，監察院今天表示，張經緯任由畜產會與尚未設立登記的超思公司採購雞蛋，且未掌握企業進口雞蛋數量，導致政府專案進口雞蛋有5000萬餘顆逾期，總損失達新台幣5億餘元，因此決議彈劾張經緯。

對此，農業部今天回應指出，尊重監察院依職權審理。

農業部表示，民國111年至112年間全球禽流感盛行，致使國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，農業部同仁非常辛苦，不分晝夜、努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部也虛心受教、深切檢討。

農業部指出，監察院所提的進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，將積極改正，並持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練成效。

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媒體日前報導指出，張經緯因擔憂不實謠言影響農業部同仁士氣及農業部政務推動，將自請留任畜試所東區分所。

農業部對此表示，張經緯5日提出自請留任請求，在了解張經緯顧慮及考量後，尊重張經緯意願，並期許他在原崗位持續發揮所長，為國內畜牧產業盡一份心力。（編輯：陳清芳）1140313

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超思進口雞蛋案 監院彈劾前農業部畜牧司長張經緯報導指處理進口蛋官員連跳2級 農業部：無此情事
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