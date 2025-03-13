超思進口雞蛋案 監院彈劾前農業部畜牧司長張經緯

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（中央社記者高華謙台北13日電）超思進口雞蛋案引發關注。監察院說，前農業部畜牧司長張經緯任由畜產會與尚未設立登記的超思公司採購雞蛋，且未掌握企業進口雞蛋數量，導致政府專案進口雞蛋有5000萬餘顆逾期，總損失達新台幣5億餘元，因此決議彈劾張經緯。

超思進口雞蛋案正由台北地檢署偵辦中，監察院去年也就此案糾正農業部。

監察院今天透過新聞稿表示，張經緯負責管理及監督「111年度雞蛋緊急調度與產銷調節計畫」執行情形，但他任由受補助辦理計畫的財團法人中央畜產會，與尚未設立登記的超思有限公司採購雞蛋，且怠未驗收進口雞蛋數量及品質，又在貿易商寄送請款發票後，才回填「履約情形確認書」以核對購買數量，採購作業核有重大違失，張經緯有失督管責任。

監察院說，由於國內缺蛋問題急迫，農業部在民國112年3月陸續開放泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其、巴西等國雞蛋進口，並依經濟部國際貿易署提供貿易商名單給國內企業以方便進口，張經緯卻疏未掌握企業進口雞蛋數量，導致民間進口及畜產會進口數量遠超國內所需。

監察院說，截至112年9月27日，逾期雞蛋達5429萬餘顆，卻沒有即時銷毀，逾期雞蛋最終在113年4月19日全數移置堆肥場處理，耗費冷凍倉儲及銷毀費用約9130萬元，若加計雞蛋原採購平均成本每顆7.6元，損失費用高達5億2997萬餘元，徒耗公帑，有嚴重疏失。

監察院說，經3月6日召開彈劾案審查會，經審查委員討論並交換意見後，認定張經緯違失情節重大，已違反公務員服務法第1條、第6條及第8條規定，而有公務員懲戒法第2條第1款應受懲戒事由，因此通過監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

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提案監委表示，由於執行進口的中央畜產會不是監察院究責對象，監察院就農業部監管失責部分，已在去年8月完成調查報告及糾正案文並審議通過，提出5項糾正、6項檢討改善意見，其中2項分別移送檢調單位及財政部查處。有關人員違失部分，因檢調正在偵辦中，將另案處理。

監委說，至於其他相關人員違失責任，監察院將視檢調偵辦結果，另案處理。（編輯：翟思嘉）1140313