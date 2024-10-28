本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 政治
進口蛋
新聞專題
進口蛋1/216
首頁 / 政治

超思進口蛋案陳吉仲遭約談 黃國昌質疑假動作

2024/10/28 14:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北28日電）北檢偵辦超思與亮采進口雞蛋案，約談前農業部長陳吉仲等人。民眾黨立委黃國昌今天說，放水一年多，公民的憤怒北檢終於聽進去，但他一點信心跟期待都沒有，做做假動作、花拳繡腿而已。

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天上午以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人到案。

黃國昌上午受訪時表示，「哇，拖了這麼久，終於醒來了」，這代表公民的憤怒北檢檢察官終於聽進去，放水放了一年多，在社會強大輿論壓力下才動起來；不過，他對北檢偵辦，一點信心跟期待都沒有，做做假動作、花拳繡腿而已。

至於國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱今天安排議程，邀立法院秘書長周萬來報告。黃國昌質疑，議程安排司馬昭之心路人皆知，鍾佳濱專門找在憲法法庭中，負責幫民進黨洗地的律師來，他基於禮貌在質詢時沒有多說什麼，但覺得這種作為把召委格局做小了，要有格局一點的話，應該找不同立場的人來。

另外，台灣民眾黨昨天舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，民眾黨立委林國成致詞時說，如果有一天總統賴清德欺人太甚，逼得大家沒辦法忍受的時候，「我們來衝總統府好不好」，台下支持者大聲說好。

黃國昌說，相信林國成在這段時間有很多傷心、憤怒，對國家的民主憲政如何走下去有所擔憂，希望大家將心比心；民眾黨會對選民負起責任，把國家利益放在政黨利益之上，會在立法院兌現對選民的承諾。（編輯：蘇志宗）1131028

#林國成
#林聰賢
#陳吉仲
#黃國昌
#北檢
#台灣民眾黨
#民進黨
#立法院司法及法制委員會
#陳駿季
#鍾佳濱
黃國昌
吳思瑤指違憲新三寶 黃國昌反嗆自我角色認知錯亂黃國昌：挽救司法公信力 民眾黨團續推改革法案
陳吉仲
進口雞蛋案 北檢約談被告陳吉仲、陳駿季、林聰賢後請回超思亮采進口雞蛋案 北檢約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢
進口蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
進口雞蛋案 北檢約談被告陳吉仲、陳駿季、林聰賢後請回
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：