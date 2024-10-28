超思進口蛋案陳吉仲遭約談 黃國昌質疑假動作

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（中央社記者陳俊華台北28日電）北檢偵辦超思與亮采進口雞蛋案，約談前農業部長陳吉仲等人。民眾黨立委黃國昌今天說，放水一年多，公民的憤怒北檢終於聽進去，但他一點信心跟期待都沒有，做做假動作、花拳繡腿而已。

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天上午以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人到案。

黃國昌上午受訪時表示，「哇，拖了這麼久，終於醒來了」，這代表公民的憤怒北檢檢察官終於聽進去，放水放了一年多，在社會強大輿論壓力下才動起來；不過，他對北檢偵辦，一點信心跟期待都沒有，做做假動作、花拳繡腿而已。

至於國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱今天安排議程，邀立法院秘書長周萬來報告。黃國昌質疑，議程安排司馬昭之心路人皆知，鍾佳濱專門找在憲法法庭中，負責幫民進黨洗地的律師來，他基於禮貌在質詢時沒有多說什麼，但覺得這種作為把召委格局做小了，要有格局一點的話，應該找不同立場的人來。

另外，台灣民眾黨昨天舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，民眾黨立委林國成致詞時說，如果有一天總統賴清德欺人太甚，逼得大家沒辦法忍受的時候，「我們來衝總統府好不好」，台下支持者大聲說好。

黃國昌說，相信林國成在這段時間有很多傷心、憤怒，對國家的民主憲政如何走下去有所擔憂，希望大家將心比心；民眾黨會對選民負起責任，把國家利益放在政黨利益之上，會在立法院兌現對選民的承諾。（編輯：蘇志宗）1131028