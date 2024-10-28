進口雞蛋案 北檢約談被告陳吉仲、陳駿季、林聰賢後請回

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人，偵訊約2小時後均請回。3人面對媒體提問均未回應。

根據監察院報告指出，中央畜產會於民國111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，於同年3月至5月以合約方式委請亮采公司進口日本雞蛋，另於8月至11月以「現貨購買」方式向超思採購日本雞蛋。

畜產會當時委由日本貿易代理商、食品公司代表吳諭非協調進口日本雞蛋，由吳女指定亮采公司為合作的台灣進口商，但吳女與畜產會合作期間，經由其母親秦語喬在台成立超思公司，以辦理台灣端進口日本雞蛋的業務。

監察院認為，畜產會在超思公司未設立登記前，即與超思公司合作進行日本雞蛋採購作業，且未對進口日本雞蛋的數量、品質進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量，因此函送檢調偵辦。

北檢今年9月間指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索，並約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告。檢察官訊後諭令亮采負責人林宜龍新台幣100萬元交保、時任畜產會專員吳俊達50萬元交保、亮采員工林昌憲30萬元交保，其餘被告請回。（編輯：張銘坤）1131028

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，28日以被告身分傳喚前中央畜產會董事長林聰賢（中），偵訊約2小時後請回。中央社記者王騰毅攝 113年10月28日