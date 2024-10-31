超思進口雞蛋案 關係人吳諭非300萬元交保

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（中央社記者林長順台北31日電）檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非因滯留日本未到案，經檢調策動於昨天自行返國接受調查。北檢漏夜複訊後，今天凌晨諭令300萬元交保，並限制出境出海。

根據監察院報告指出，中央畜產會於民國111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，於同年3月至5月以合約方式委請亮采公司進口日本雞蛋，另於8月至11月以「現貨購買」方式向超思公司採購日本雞蛋。

畜產會當時委由日本貿易代理商、食品公司代表吳諭非協調進口日本雞蛋，由吳諭非指定亮采公司為合作的台灣進口商，但吳諭非與畜產會合作期間，經由其母親秦語喬在台成立超思公司，以辦理台灣端進口日本雞蛋的業務。

監察院認為，畜產會在超思公司未設立登記前，即與超思公司合作進行日本雞蛋採購作業，且未對進口日本雞蛋的數量、品質進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量，因此函送檢調偵辦。

台北地檢署今年9月間指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索，並約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告。檢察官訊後諭令秦語喬新台幣200萬元交保、亮采負責人林宜龍100萬元交保、時任畜產會專員吳俊達50萬元交保、亮采員工林昌憲30萬元交保。

檢調原本約談吳諭非說明，但吳諭非因長期居住日本未到案，為釐清相關案情，經北檢與台北市調查處透過管道策動並呼籲吳諭非返國說明，吳諭非昨天下午自行搭機返國，自松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查官將吳諭非帶至台北市調查處，今天凌晨移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。

另外，超思公司及吳諭非涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，檢察官日前已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳諭非及案件關係人等的銀行帳戶，合計6922萬2500元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。（編輯：李錫璋）1131031