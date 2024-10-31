本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
首頁 / 社會
進口蛋
新聞專題
進口蛋1/217
首頁 / 社會

超思進口雞蛋案 關係人吳諭非300萬元交保

2024/10/31 08:31（10/31 08:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非（中）返國接受調查。檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，31日凌晨諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。中央社記者林長順攝 113年10月31日
檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非（中）返國接受調查。檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，31日凌晨諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。中央社記者林長順攝 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北31日電）檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非因滯留日本未到案，經檢調策動於昨天自行返國接受調查。北檢漏夜複訊後，今天凌晨諭令300萬元交保，並限制出境出海。

根據監察院報告指出，中央畜產會於民國111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，於同年3月至5月以合約方式委請亮采公司進口日本雞蛋，另於8月至11月以「現貨購買」方式向超思公司採購日本雞蛋。

畜產會當時委由日本貿易代理商、食品公司代表吳諭非協調進口日本雞蛋，由吳諭非指定亮采公司為合作的台灣進口商，但吳諭非與畜產會合作期間，經由其母親秦語喬在台成立超思公司，以辦理台灣端進口日本雞蛋的業務。

監察院認為，畜產會在超思公司未設立登記前，即與超思公司合作進行日本雞蛋採購作業，且未對進口日本雞蛋的數量、品質進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量，因此函送檢調偵辦。

台北地檢署今年9月間指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索，並約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告。檢察官訊後諭令秦語喬新台幣200萬元交保、亮采負責人林宜龍100萬元交保、時任畜產會專員吳俊達50萬元交保、亮采員工林昌憲30萬元交保。

檢調原本約談吳諭非說明，但吳諭非因長期居住日本未到案，為釐清相關案情，經北檢與台北市調查處透過管道策動並呼籲吳諭非返國說明，吳諭非昨天下午自行搭機返國，自松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查官將吳諭非帶至台北市調查處，今天凌晨移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。

另外，超思公司及吳諭非涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，檢察官日前已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳諭非及案件關係人等的銀行帳戶，合計6922萬2500元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。（編輯：李錫璋）1131031

#日本
#中央畜產會
#台北地檢署
#監察院
#北檢
#台北市調查處
#超思公司
#超思
#秦語喬
延伸閱讀
進口雞蛋案 北檢約談被告陳吉仲、陳駿季、林聰賢後請回進口雞蛋案 超思、亮采負責人分別200萬及100萬元交保監察院糾正農業部進口雞蛋調度監管失責 移送檢調及財政部查處桃檢偵辦過期液蛋案 瑞牧、仲毅、新英3公司10嫌求處重刑
吳諭非
超思進口雞蛋案 關係人吳諭非返台接受調查進口雞蛋案分6案偵查中 北檢：依法辦理
秦語喬
超思進口蛋爭議 卓榮泰：調查清楚若有違法絕對嚴辦超思蛋進口一人分飾三角？陳駿季：靜待檢調查明
檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非（中）返國接受調查。檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，31日凌晨諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。中央社記者林長順攝 113年10月31日
檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非（中）返國接受調查。檢察官漏夜複訊後，認為吳諭非涉犯詐欺等罪，31日凌晨諭令300萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。中央社記者林長順攝 113年10月31日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
超思進口蛋案陳吉仲遭約談 黃國昌質疑假動作
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：