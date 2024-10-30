超思進口雞蛋案 關係人吳諭非返台接受調查

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（中央社記者林長順台北30日電）檢調偵辦超思進口雞蛋案，超思負責人秦語喬女兒吳諭非因滯留日本未到案。北檢今天表示，吳諭非下午從日本返台接受調查，預計深夜移送北檢。另外，檢察官已查扣犯罪所得6922萬餘元。

北檢偵辦超思進口雞蛋案，9月間指揮調查局台北市調查處機動站兵分14路搜索，並約談秦語喬等8人到案，訊後諭令秦語喬新台幣200萬元交保，並限制出境、出海。檢調原本約談吳諭非，但吳女因人在日本未到案。

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北檢今天指出，吳女長期居住日本，為釐清相關案情，經北檢與台北市調查處透過管道策動並呼籲吳女返國說明，吳女已於下午自行搭乘班機返國，自松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查官將吳女帶至台北市調查處，目前正在調查中。

北檢表示，超思公司及吳諭非涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，承辦檢察官日前已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳女及案件關係人等的銀行帳戶，合計6922萬2500元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。（編輯：戴光育）1131030