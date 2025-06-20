北市生活寫作班8月開課 15名作家指導更勝AI

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）AI時代來臨，更顯「我手寫我心」的可貴，台北市閱讀寫作協會舉辦「2025生活寫作班」將於8月開課，由15名作家指導，帶領熱愛與閱讀寫作的民眾體驗生活，寫出真誠的內心話。

根據台北市閱讀寫作協會今天發布新聞稿，「生活寫作班」今年邁入第22年，全面啟動現場授課與線上直播、回播，實體與雲端同步進行。

協會創會理事長汪詠黛表示，AI時代來臨，人們體會到「AI很好用，但它不是我！」今年「生活寫作班」主題強調「預約更會寫的我」，因為相信「我手寫我心」是有溫度、有創意的表達。當本著真心誠意下筆，先感動了自己，必能感動他人。

汪詠黛表示，閱寫協會邀請的每一位名師、名編，特別為喜歡閱讀、嘗試寫得更好的學員，講課加上點評作業，最珍貴的就是一顆顆熱騰騰的真心，AI豈能取代。

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寫作班老師們將針對想寫下生活點滴、心情感悟、家族書寫、創意故事的朋友，從散文、小說、現代詩、報導文學等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並特別安排逐篇講評學員作品。

「2025生活寫作班」8月6日起至11月19日（每週三上午10時至12時）開課，報名洽詢協會臉書https://www.facebook.com/TWLA2010。（編輯：李淑華）1140620