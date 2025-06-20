亞洲藏壽司擬退出中國 上海3門市逐步結束營運

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（中央社記者江明晏台北20日電）亞洲藏壽司自2023年插旗中國上海，考量經濟環境變化，今天宣布經董事會決議，擬逐步結束上海所有門市營運，目前在上海有3家門市，對於未來中國事業發展，亞洲藏壽司表示，將持續監控經濟、商業環境等多方面情況慎重判斷。

亞洲藏壽司今天宣布，考量國際經濟環境變化，評估並衡量未來整體發展後，經董事會決議，擬逐步結束上海所有門市營運，目前在上海有3家門市，會中決議授權董事長全權處理上海各門市結束營運相關事宜。

亞洲藏壽司表示，間接持有上海100%股權，逐步結束上海所有門市營運，對公司財務業務無重大影響。

亞洲藏壽司為日商集團Kura Sushi在台灣成立的子公司，經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，以吃壽司可扭蛋的商業模式打開市場，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2020年在台掛牌上櫃，目前全台店舖數約60間。

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針對未來中國大陸的事業發展，亞洲藏壽司表示，將持續監控經濟情勢及商業環境等多方面情況進行慎重判斷。

亞洲藏壽司進軍中國大陸的計畫，因COVID-19疫情而暫緩，直至2023年重新啟動，也為海外拓展計畫揭開序幕，2023年6月中在上海龍之夢購物中心開出首店，並接續在7月底、8月底開出上海美羅城店及上海金橋LaLaport店。（編輯：林家嫻）1140620