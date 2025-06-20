遭理事會解職 台東區漁會總幹事質疑會議無效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東區漁會今天召開臨時會，理事表決以8比1懸殊比數將總幹事李振元解職。理事會認為李振元上班不正常，工作怠惰損及漁會權益；李振元則主張，部分理事資格有問題，會議無效。

台東區漁會今天召開第13屆理事會第1次臨時會，9名理事及漁會幹部全員到齊。因會前傳出理事會將解職總幹事李振元，因此警力到場戒備。

會議先由李振元工作報告，他說，這次召開臨時會缺乏正當性，參與理事至少有1/3以上資格有問題，他認為在會議之前應先釐清資格問題，否則會議無效。另涉及司法問題，以不正當手法牟取權位，當時資格審查小組的7名委員中，有3人是主管機關指派。

他強調，以不實的資格送審，造假舞弊，使公務員誤判與登錄不實，這是很嚴重的事，他建議會議應該延後，先將資格有問題的理事資料送請檢調單位調查。

上級指導員、台東縣政府農業處漁業科長陳登裕表示，就目前核備縣政府資料顯示，理事資格都是經過審核完成，法律上屬合法資格，除非有人檢舉，再經過法院判定，就必須依規定辦理相關遞補、補選或改選，但現階段均屬合法理監事，會議有效。

理事會隨後提出罷免案，理事長陳坤昌報告提案理由表示，解聘李振元的理由，主要是李振元常年上班不準時，不僅漁民看不到李振元，20年來幾乎很多人也不認識總幹事，全台漁會績效也都倒數3名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

再者，漁會位在馬蘭的冷凍加工廠委外經營，也因總幹事行政疏失，導致漁會3年來都沒有收到租金，所以8成以上理事都認同解聘李振元，職務將由漁會主任廖書賢代理。

表決結果贊成與反對為8比1，陳坤昌表示，漁會認定總幹事就是已經解聘，關於李振元說的資格不符，就要等縣政府及司法來看後續發展。（編輯：李錫璋）1140620