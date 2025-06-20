歐盟限制中企投標醫材採購 北京：典型雙重標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中歐關係近日又趨緊張，針對歐盟限制中國企業參與醫療器材投標，中國外交部今天批評歐盟以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。

據澎湃新聞，中國外交部20日下午舉行例行記者會，法新社記者提問：歐盟執委會決定限制中企參與價值超過500萬歐元的醫療器械招標，表示這是對中國對在中歐企採取限制性措施的回應。中方對此有何回應？

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方始終堅持高水準對外開放，堅持維護市場經濟原則和世貿規則，主張透過對話磋商解決貿易爭端。歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。

他說，希望歐方恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係健康穩定發展。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。

透過 Google News 追蹤中央社

歐盟執委會決定反制中國醫療器材公共採購對歐商的歧視，根據「國際採購工具」法規，禁止中國企業參加歐盟27國政府500萬歐元（約新台幣1億7000萬元）以上的醫材採購案，將使中國在歐盟市場的投標件數不超過50%。

近來歐中緊張繼續升溫，除了歐盟對中國進口純電動汽車祭出「反補貼稅」舊傷口仍未止血，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前出席七大工業國（G7）高峰會時也大談新的「中國衝擊」，喊話美國共同應對中國產能過剩扭曲國際貿易的問題。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1140620