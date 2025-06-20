台南興濟宮將推出限量虎爺小神衣吊飾 只送不賣

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市北區興濟宮虎爺赫赫有名，廟方和台南市警局第五分局聯手打造限量聯名「虎力五保庇」小神衣吊飾，預定6月30日虎爺聖誕（農曆6月6日）亮相，只送不賣。

興濟宮今天指出，「虎力五保庇」是全台首件結合宗教與警政特色的限量聯名小神衣，正面以虎紋為底，衣袖處五爪造型象徵虎虎生風、趨吉避凶；主體圖像虎爺身旁繡有最愛的炸雞，兼具神威與趣味；背面則仿照警察制服樣式，特製螢光綠線勾勒勤務反光背心，致敬警員執勤辛勞與多元職責。

廟方告訴中央社記者，小神衣分為一般版及「寶寶夾款」，因虎爺在民間信仰中，也是孩童守護神，才加碼推出「寶寶夾款」小神衣，尺寸輕巧，方便家長別在孩子衣物上，添加隨身平安與祝福。

興濟宮預定6月30日亮相小神衣，以一般款相贈當天捐血者，將送出200個。市警第五分局則獨有「寶寶夾款」，再透過各種活動送出。

主祀保生大帝的興濟宮，是台南市北區知名的道教廟宇，也是直轄市定古蹟，和佛教的大觀音亭相連。被封為下壇將軍的虎爺，則是興濟宮保生大帝座騎，且被供奉在供桌上享受人間煙火，不同於一般廟宇虎爺多被供奉在神壇下方。

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在虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞的神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子腮線炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，而興濟宮虎爺也是炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。（編輯：李淑華）1140620