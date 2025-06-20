台積電尾盤急拉 台股上漲42點收在22045點

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（中央社記者張建中台北20日電）中東緊張局勢升溫，台股今天上下震盪逾300點，盤中最高達22089.48點，最低滑落至21779.55點，在台積電尾盤股價急拉推升下，終場指數收在22045.74點，上漲42.24點，成交值新台幣4458.78億元。本週累計下跌27.21點。

電子類股指數上漲0.69%，權值股漲跌互見，台積電收在1055元，上漲20元，貢獻大盤160點，聯發科下跌15元，收在1250元，鴻海上漲1.5元，收在155.5元，高價股普遍收跌，信驊下跌35元，收在4430元，世芯-KY下跌70元，收在2800元。

無塵室廠漢唐和工業機電系統整合工程廠亞翔接單暢旺，在手訂單分別超過1000億和2000億元，激勵股價走高，其中，漢唐上漲19元，收在611元，亞翔更以漲停294元作收。

代工廠緯創竹北AI園區開幕，竹北廠將成為緯創全球最大的AI伺服器生產基地，目前幾乎已被輝達（NVIDIA）訂單占滿，股價有不錯表現，上漲3元，收在118.5元。

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傳統產業股普遍收跌，包括水泥、塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、鋼鐵、橡膠、汽車、營建、觀光和航運類股指數下挫逾1%，食品類股指數上漲0.2%，表現相對抗跌。金融股表現疲弱，類股指數下跌0.85%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，以色列與伊朗交戰，美國是否對伊朗採取行動，是市場關注焦點，將牽動國際股市和台股走向，應留意後續發展。（編輯：楊凱翔）1140620