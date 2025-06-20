申請入學篩選倍率調高 專家：大學須權衡分數缺額

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（中央社記者陳至中台北20日電）大學招聯會今天決議，自117學年度起，大學「申請入學」第1階段篩選倍率調整為最高4倍。專家分析，將影響第1階段的通過分數，校系須在分數下降和缺額間尋求平衡。

招聯會召開會員大會，經過投票，決議於117學年度起將「申請入學」的篩選倍率，從現行最高3倍，調整為最高4倍。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，如果校系在「申請入學」的名額不多，影響就不會太大，頂多1階過關分數下降1級分。但如果原本就招很多人，例如有些老牌私校學系要招100人，調成4倍就會有400人進入2階，分數就可能降很多。

由於招聯會訂定的篩選倍率是「上限」，學系可視自身情況設定較低的倍率。藍天予表示，倍率調高會使分數下降，不調高則恐留下太多缺額，須在兩者之間權衡。但由於招聯會是決議延到117學年度才上路，還有很多時間可以溝通，相信各校、各系都會好好想清楚。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉表示，近年學生傾向選系不選校，對熱門校系而言，倍率調高是「多多益善」，可有更多學生來挑選；但對原本就較冷門的弱勢校系來說，即便放到4倍，可能還是沒有太多人來填，形成強者越強、弱者越弱的情況。

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魏佳卉指出，對考生來說，117年度調高倍率後，1階通過的校系數可望增加，而熱門校系的2階甄審勢必更競爭。另一方面，校系間撞期的情形也會更嚴重，考生南北奔波更辛苦，建議2階時間應從現行的2週，研議再進一步放寬。

一名不願具名的大學招生主管表示，各系有各系的考量，不見得都會把倍率調高到4倍。畢竟1階過的人越多，2階就要花更多時間口試和看學習歷程，教授和行政單位不見得負擔得來。他評估，調高倍率對理工校系較有利，畢竟很多2階是以筆試為主，多開幾間教室、多放幾張桌子就好。原本就較弱勢的文組、社會科學校系，就要擔心會有更多學生被理工校系搶走。（編輯：管中維）1140620