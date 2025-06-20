加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
首頁 / 生活

申請入學篩選倍率調高 專家：大學須權衡分數缺額

2025/6/20 15:53（6/20 16:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為學測考生在考場外做最後衝刺。（中央社檔案照片）
圖為學測考生在考場外做最後衝刺。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）大學招聯會今天決議，自117學年度起，大學「申請入學」第1階段篩選倍率調整為最高4倍。專家分析，將影響第1階段的通過分數，校系須在分數下降和缺額間尋求平衡。

招聯會召開會員大會，經過投票，決議於117學年度起將「申請入學」的篩選倍率，從現行最高3倍，調整為最高4倍。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，如果校系在「申請入學」的名額不多，影響就不會太大，頂多1階過關分數下降1級分。但如果原本就招很多人，例如有些老牌私校學系要招100人，調成4倍就會有400人進入2階，分數就可能降很多。

由於招聯會訂定的篩選倍率是「上限」，學系可視自身情況設定較低的倍率。藍天予表示，倍率調高會使分數下降，不調高則恐留下太多缺額，須在兩者之間權衡。但由於招聯會是決議延到117學年度才上路，還有很多時間可以溝通，相信各校、各系都會好好想清楚。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉表示，近年學生傾向選系不選校，對熱門校系而言，倍率調高是「多多益善」，可有更多學生來挑選；但對原本就較冷門的弱勢校系來說，即便放到4倍，可能還是沒有太多人來填，形成強者越強、弱者越弱的情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

魏佳卉指出，對考生來說，117年度調高倍率後，1階通過的校系數可望增加，而熱門校系的2階甄審勢必更競爭。另一方面，校系間撞期的情形也會更嚴重，考生南北奔波更辛苦，建議2階時間應從現行的2週，研議再進一步放寬。

一名不願具名的大學招生主管表示，各系有各系的考量，不見得都會把倍率調高到4倍。畢竟1階過的人越多，2階就要花更多時間口試和看學習歷程，教授和行政單位不見得負擔得來。他評估，調高倍率對理工校系較有利，畢竟很多2階是以筆試為主，多開幾間教室、多放幾張桌子就好。原本就較弱勢的文組、社會科學校系，就要擔心會有更多學生被理工校系搶走。（編輯：管中維）1140620

#招聯會
#藍天予
#申請入學
延伸閱讀
大學申請入學篩選倍率 117學年度擴大為最高4倍申請入學篩選倍率有望放寬 教長：尊重招聯會決定大學申請分發率55.73%近3年最高 缺額近4年最低
藍天予
文史法政校系缺額多 專家：與分科加考數乙有關AI加值職場薪情 大學搶開AI課助文組生逆襲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：