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大學申請入學篩選倍率 117學年度擴大為最高4倍

2025/6/20 12:45（6/20 13:15 更新）
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圖為今年1月學測考生考前把握時間複習考科。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北20日電）教育部日前提案，將申請入學管道的篩選倍率擴大，增加進入第2階段的甄試人數。大學招聯會今天開會討論，決議自117學年度起，從現行最高3倍，調整為最高4倍。

現行申請入學篩選倍率最高是3倍，例如某系預計錄取30人，第1階段以學測成績篩選時，最多可讓90人通過，再透過校系自辦的第2階段（面試、筆試等），決定最後的正取、備取人選。

然而近年受到少子女化趨勢影響，不少大學都出現缺額，希望透過擴大篩選倍率，讓更多學生有機會進入第2階段。教育部日前向大學招生委員會聯合會提案，建議將篩選倍率提高。

大學招聯會今天招開會員大會，根據新聞稿，最終決議於117學年度起，將申請入學篩選倍率調整為最高4倍。

其中一個關鍵是教育部在會議中提出統計數據，自113學年度起，大學1年級新生人數預估將跌破19萬人，到128學年度更可能降至僅14.8萬人，較112學年度減少約4.7萬人，減幅高達24%。

招聯會執行秘書、台灣大學教務長王泓仁會後接受媒體聯訪也提到，近年全國申請入學系組未足額分發的比例明顯上升，從109學年度的34.4%增加到112學年度的72.7%，113學年度略降至65.7%，但整體仍居高不下，再加上第2階段指定項目甄試的報名率呈現下降趨勢。

王泓仁表示，調整篩選倍率有助擴大第1階段通過人數，讓更多考生獲得進入第2階段甄試的機會，增加被看見的可能性；對大學而言，也可提升選才的彈性與多樣性，不論公私立學校都能受益，並有助緩解招生缺額。

據中央社向與會者了解，招聯會之前召開的常務委員會中，教育部建議提高到4倍，甚至更高到4.5倍以上。但還是有些學校擔心倍率提高太多，將考驗第2階段的面試人力、行政負擔。

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另外，有代表擔心此舉會讓學生優先選擇傳統排名更靠前的國立大學校系，讓私校招生雪上加霜。今天招聯會做出最高4倍且117學年度起實施，是相對的妥協結果。

今天會議中，先是投票是否要調整篩選倍率，最終以微幅票數差距通過要調整；但後續在投票最高倍率和實施學年度時，多數代表傾向相對低的4倍，以及延後到117學年度起實施。（編輯：張雅淨）1140620

#王泓仁
#招聯會
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#申請入學
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