新台幣隨亞幣反彈收29.529元 週線連2升

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中東緊張局勢延續，不過美元指數漲高回落，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收在29.529元，升值9.2分，台北及元太外匯市場總成交金額略為收斂至15.03億美元。由於升值大方向確立，儘管有地緣政治因素干擾，新台幣週線仍連2升。

超級央行週落幕，美國聯準會（Fed）態度偏鷹，認為須關注通膨與關稅發展，不急於降息，加上中東戰事升溫，美元指數一度升破99，不過今天拉回修正，非美貨幣順勢反彈。

新台幣兌美元今天以29.59元開出，反映美元回落，加上出口商積極拋匯，匯價強勢走升，最高觸及29.506元，強漲1.15角，不過美元買盤旋即進場，升勢止步，轉為區間整理，終場升值9.2分，收在29.529元。

外匯交易員指出，新台幣每5角是一個關卡，近日來到29.5元關鍵價位，進出口商都伺機而動，買賣雙方勢均力敵，而中東戰火延續，市場又缺乏新的題材，暫無突破力道，短線匯價應於29.420元至29.650元區間波動。

新台幣今天同步收週線，由於以色列與伊朗衝突升溫，美元獲得支撐，新台幣一度走弱，但升值大方向並未改變，單週累計升值1.39角，週線連2升。

回顧今年以來的新台幣走勢，第1季因關稅利空發酵，新台幣走貶，第2季因台美進行談判，加上市場預期心理發酵，展開強勁升勢，5月初一度連兩日盤中升逾1元，締造「史詩級升值」，隨後在央行信心喊話下，轉為緩升格局。

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台灣央行19日舉行理監事會，決議利率連5凍，對於外界關注的新台幣升值議題，總裁楊金龍表示，下半年經濟放緩、關稅不確定性下降，均可抑制新台幣升值預期，有助於升勢放緩。

外匯交易員也說，隨著市場供需力道趨於穩定，加上央行多次展現穩匯立場，有助於減緩升值預期，接下來新台幣走勢應呈緩升格局。（編輯：張均懋）1140620